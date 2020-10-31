Предполагаемого виновника ДТП задержали, он находится в больнице под охраной.

Водителю Land Rover, который в пятницу, 30 октября, совершил смертельное ДТП на Майдане Незалежности в Киеве, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Facebook.

"По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, который совершил масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева со смертельным исходом. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Предполагаемого виновника ДТП задержали, он находится в больнице под охраной. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребенок, который находился с родителями в авто, в которое влетел Land Rover. Всех пострадавших госпитализировали, по последним данным их состояние удовлетворительное.

ДТП на Майдане: что известно

Авария произошла около 16 часов. Водитель авто Land Rover выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился.

В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

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Автор: Денис Прядко