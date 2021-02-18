Парня немедленно доставили из дома в больницу "Охматдет".

В Украине подтвердили третий случай отравления школьника таблетками. На этот раз врачи спасали жизнь 15-летнего киевлянина.

Об этом сообщает ТСН.

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Парня немедленно доставили из дома в больницу «Охматдет». По словам медиков, состояние юноши пока стабильное и угроз жизни нет.

Медики отмечают, что в последнее время тенденция суицидальных настроений среди школьников выросла. С начала года в больницу госпитализировали 25 детей с отравлением.

Где регистрировали предыдущие отравления

Накануне в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин.

17 февраля еще две школьницы – на этот раз из Умани – попали в больницы с отравлением. По 10 таблеток Дротаверина дети приняли на территории школы. Сейчас они под наблюдением медиков.

Что такое Дротаверин

Дротаверин, которыми отравились дети, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: УНИАН