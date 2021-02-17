Каждая из девочек выпила по 10 таблеток.

В городе Умань Черкасской области две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

Читайте такжеДоведение до самоубийства: прокуратура открыла дело по факту отравления школьниц в Боярке"Действительно был такой вызов на "скорую", - рассказала пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирнина Назарок. - В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление «Дротаверином»".

Две девочки выпили по 10 таблеток. В настоящее время они под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно. Участие в опасном эксперименте девочки не признают.

"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей, сообщает provce.ck.ua.

Отметим, что аналогичным медпрепаратом отравились две девочки в Боярке Киевской области.

Отравление школьниц в Боярке

Накануне в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла.

Установлено, что девочки употребили препарат Дротаверин.

Что такое Дротаверин

Дротаверин, которым отравились ученицы, используется для снятия спазмов гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: УНИАН