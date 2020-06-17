В метро Киева между сторонниками и противниками Шария произошли столкновения (фото, видео)

Информации о пострадавших нет.

После акций у стен Офиса президента в столичном метро произошли столкновения между сторонниками и противниками партии пророссийского блогера Анатолия Шария.

Читайте такжеСторонников Шария забросали яйцами под ОПВидео инцидента опубликовал у себя в Teiegram-канале сам Шарий.

«Решили напасть на расходившихся людей. Не очень удачно. Как крыс загнали», – написал он в подписи к видео.

На видео видно, что на футболке у одного из нападавших написано «Шарю».

Как сообщили в полиции Киева, потасовка произошла на платформе станции метро «Театральная».

«Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая оценка действиям правонарушителей.

Ранее УНИАН писал, что за несколько часов до этого во время акций между сторонниками и противниками блогера Шария произошли столкновения. В полиции сообщили о задержании нескольких человек.

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