По словам туристки Веры, с самого начала она с ребенком почему-то не понравились молодой паре.

В первой половине мая между туристами, которые направлялись из Киева в Доминиканскую Республику (рейс Борисполь – Ла Романа), произошла стычка, в результате которой одна из женщин получила легкие травмы. По словам блогера Андрея Трушковского, одна из пассажирок напала на его знакомую Юлию, поцарапала ей лицо и вырвала ноготь.

Obozrevatel удалось связаться с женщиной, которая якобы напала на 20-летнюю девушку. Ею оказалась Вера, мама 6-месячной девочки.

По ее словам, с самого начала она с ребенком почему-то не понравились молодой паре. А ребенок действительно плакал – из-за перепада давления.

"Я понимаю, что не всем нравится лететь рядом с маленьким ребенком. Но что делать? Когда мы взлетали, то действительно ребенок плакал из-за перепада давления, потом дочка успокоилась. Сидеть было тесно, дочь лежала на коленях у мужа, а ее голова была у меня на коленях. Я держала в руках баночку, которую даже некуда было поставить. Мы делали все, чтобы успокаивать малышку, чтобы она не плакала", – вспоминает Вера.

Супруги попробовали договориться с бортпроводниками, чтобы их пересадили в бизнес-класс, но им отказали.

"Почему-то тогда никто из бортпроводников не подсказал нам, что в хвосте самолета есть два десятка свободных кресел! Пассажиры, которые там сидели, вытягивали ноги, ложились. Но мы тогда этого не видели, а персонал, хотя и видел, что плечо ребенка упирается в спинку соседнего кресла, ничего не предпринял", – говорит Вера.

Также женщина рассказывает, что сидящая впереди пара отпускала в сторону Веры и мужа шуточки и даже оскорбляла их.

"Они не просто опускали спинки кресел, они давили всем телом на спинку. Когда дочка начинала засыпать, она ручкой водила по спинке кресла. Скажите, неужели это могло так помешать? Но, видимо, у них уже накопилось раздражение против нас. Парень повернулся и говорит мужу: "Скажи своему ребенку, чтобы он не стучал, он мешает спать". Вот в таком тоне они с нами разговаривали. Муж попытался перевести все в шутку, говорит дочке: "Беби, не стучи". А что еще он может сказать 6-месячной малышке? Мы же не можем ее замотать скотчем. Тогда они начали давить всем телом на спинки своих кресел. Я сделала замечание, говорю: "Вы же давите на моего ребенка". На что парень говорит: "А что, там есть ребенок? Вы что с ребенком?" И начинают смеяться", – говорит Вера.

В какой-то момент женщина подняла спинку кресла парню, и попросила так не делать.

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"Они поняли, что это наше больное место и начали с новой силой давить на кресло. Я не выдержала, взяла и подняла спинку кресла у девушки, стала держать ее, чтобы они не давили. Их это очень зацепило. Ведь как это, они имеют право откидывать кресло. И тогда девушка повернулась, и со словами: "Ах вы, с*ки!" стала по креслу карабкаться ко мне. Она рукой ударила меня в висок. Она первая ударила. Понимаете, у меня на коленях лежит ребенок, рука занята баночкой, полезть к ней, схватить за волосы или поцарапать лицо было невозможно! Мне пришлось защищаться. Я правой рукой схватили ее и просто толкнула назад, на ее место. И когда она села, раздался крик, что у нее сорван ноготь", – говорит Вера.

"Тогда они начали снимать видео и меня оскорбляли. Я ему говорю: "Ты давил мне ребенка. Если будешь еще так делать, я тебя этим креслом придавлю". А он мне: "Ты мразь, вы с**и". Никто из пассажиров не вмешался. Только тогда к ним поспешили бортпроводники. Они обещали посадить самолет, если мы не успокоимся. Они увидели у девушки кровь и тут же встали на ее сторону, хотя не видели, как они себя вели до этого и что делали. Это настолько несправедливо! И только тогда они нас пересадили в хвост самолета, который оказался пустым", – рассказывает женщина.

После этого Виталий и Вера расположились на новом месте, женщина начала успокаивать и укладывать ребенка спать. Тогда появился светловолосый блогер, который снова начал их снимать и провоцировать конфликт.

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Автор: Денис Прядко