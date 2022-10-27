Депутат районного совета из Купянска поставлял молочную продукцию собственного завода российским оккупантам и на территорию так называемой "ДНР", сейчас он задержан.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, депутат Купянского районного совета Харьковской области, который является генеральным директором молоко-консервного завода в Купянске, во время оккупации города наладил рабочие и идеологические связи с представителями России.
"Предприниматель продолжал осуществлять хозяйственную деятельность и заключал с представителями так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района" договоры поставки. Гендиректор давал указания своим подчиненным передавать оккупантам молочную продукцию для российских военных", - говорится в сообщении.
Во время проведения обыска по местонахождению завода правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.
"Также депутат успел наладить рабочие связи с Министерством экономического развития РФ относительно поставок молочной продукции на территорию так называемой "ДНР". В начале сентября в одном из российских пропагандистских Телеграм-каналов был выставлен "отчет" о результате тесного сотрудничества гендиректора и оккупантов", - рассказали в ОГП.
Сообщается, что правоохранители задержали депутата райсовета 25 октября в Харьковской области.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Ситуация на Харьковщине-последние новости
6 сентября украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области. 10 сентября стало известно, что украинские воины деоккупировали Купянск.
14 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся область освобождена от оккупантов.
6 октября в Нацполиции Харьковщины сообщили, что на деокупованій части области обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских.
Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. Так, российские военные нанесли ракетный удар по Купянску.