На заводе, генеральным директором которого является этот депутат, правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.

Депутат районного совета из Купянска поставлял молочную продукцию собственного завода российским оккупантам и на территорию так называемой "ДНР", сейчас он задержан.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, депутат Купянского районного совета Харьковской области, который является генеральным директором молоко-консервного завода в Купянске, во время оккупации города наладил рабочие и идеологические связи с представителями России.

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"Предприниматель продолжал осуществлять хозяйственную деятельность и заключал с представителями так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района" договоры поставки. Гендиректор давал указания своим подчиненным передавать оккупантам молочную продукцию для российских военных", - говорится в сообщении.

Во время проведения обыска по местонахождению завода правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.

"Также депутат успел наладить рабочие связи с Министерством экономического развития РФ относительно поставок молочной продукции на территорию так называемой "ДНР". В начале сентября в одном из российских пропагандистских Телеграм-каналов был выставлен "отчет" о результате тесного сотрудничества гендиректора и оккупантов", - рассказали в ОГП.

Сообщается, что правоохранители задержали депутата райсовета 25 октября в Харьковской области.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ситуация на Харьковщине-последние новости

6 сентября украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области. 10 сентября стало известно, что украинские воины деоккупировали Купянск.

14 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся область освобождена от оккупантов.

6 октября в Нацполиции Харьковщины сообщили, что на деокупованій части области обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских.

Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. Так, российские военные нанесли ракетный удар по Купянску.

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