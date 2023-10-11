Нардеп заверил, что правоохранители при обысках "слили" часть его коллекции.

Народный депутат Нестор Шуфрич, выступая в суде, рассказал о своем хобби – фалеристике. Он собирает ордена и медали, в том числе российские и Третьего рейха.

"В одной из шухляд нашли юбилейную медаль "75 лет победы над фашистами" российского производства, но в шухляде также был орден – первый ордер УНР, оригинал", - рассказал подсудный нардеп.

При этом он заявил, что правоохранители "слили" в Сеть только часть его коллекции.

"Там был крест УНР, а рядом еще были ордена Вермахта. Я один из известных фалеристов, собираю ордена и для меня это носило исключительно исторический интерес", - подытожил Шуфрич.

Дело Шуфрича - главные новости

15 сентября народному депутату Нестору Шуфричу вручили подозрение в государственной измене. В СБУ собщили, что нардеп вел антиукраинскую деятельность, выполняя задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который сбежал в Россию и работает на ФСБ РФ. При этом у Шуфрича нашли коллекцию российскиъ медалей и военной формы.

Нардепу избрали меру пресечения в виде ареста без права внесения залога до 15 ноября.

11 октября дело Шуфрича рассматривал Киевский апелляционный суд. Защита просила отменить арест нардепа, но прокуроры высказались против. В результате суд поддержал сторону обвинения.

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