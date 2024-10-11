СБУ задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в розыске по линии "Интерпола" и семь лет скрывался от правосудия.
Как отмечается в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения нелегально прибыл в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица.
"До этого участник "ИГИЛ" длительное время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии", - рассказали в Службе.
В СБУ добавили, что по прибытии в Украину мужчина пытался скрываться от правосудия, постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах:
"Позже он пытался наладить в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском".
В то же время сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в Киеве.
Сейчас участник террористической организации находится под стражей, в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста. Решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году.
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