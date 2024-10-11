Злоумышленник прибыл в Украину еще до полномасштабного вторжения России, отметили в спецслужбе.

СБУ задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в розыске по линии "Интерпола" и семь лет скрывался от правосудия.

Как отмечается в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения нелегально прибыл в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица.

"До этого участник "ИГИЛ" длительное время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии", - рассказали в Службе.

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В СБУ добавили, что по прибытии в Украину мужчина пытался скрываться от правосудия, постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах:

"Позже он пытался наладить в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском".

В то же время сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в Киеве.

Сейчас участник террористической организации находится под стражей, в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста. Решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году.

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Как сообщалось ранее, Франция депортировала со своей территории Омара бен Ладена, сына основателя террористической организации "Аль-Каида" Осамы бен Ладена. Омар бен Ладен годами жил в деревне Домфорт, регион Нормандия (север Франции), где рисовал пейзажи.

По данным местной газеты Le Publicateur Libre, сын известного террориста привлек внимание французских властей из-за публикации в соцсети в день рождения своего отца.

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