Французские власти обратили внимание на мужчину, когда он начал публиковать в соцсетях сообщения в поддержку терроризма.

Франция депортировала со своей территории Омара бен Ладена, сына основателя террористической группы "Аль-Каида" Осамы бен Ладена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Брюно Ретайло.

Сообщается, что Омар бен Ладен годами жил в деревне Домфорт, регион Нормандия (север Франции), где рисовал пейзажи. По данным местной еженедельной газеты Le Publicateur Libre, сын самого известного террориста привлек внимание французских властей из-за публикации в соцсети в день рождения своего отца.

"Мистер бен Ладен, который несколько лет жил в регионе Орн как муж британской гражданки, в 2023 году опубликовал в своих социальных сетях комментарии, которые прославляли терроризм", - сказал Ретайло.

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По словам министра, бен Ладен уже был депортирован из Франции, и теперь ему запрещено возвращаться в эту страну. Когда именно и в какую страну был депортирован бен Ладен, не уточняется.

Кто такой Осама бен Ладен

Осама бен Ладен был саудовским исламистским радикалом и основателем террористической организации "Аль-Каида". Он родился в 1957 году в богатой семье в Саудовской Аравии. Бен Ладен стал известен благодаря своей роли в планировании и финансировании террористических атак, в частности, атаки на США 11 сентября 2001 года, что привело к глобальной войне против терроризма и вторжению США в Афганистан.

После нескольких лет укрытия, он был найден и ликвидирован силами США в Пакистане 2 мая 2011 года. Бен Ладен оставил после себя значительное влияние на международный терроризм, а "Аль-Каида" продолжает существовать, хотя ее деятельность ослабла после его смерти.

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