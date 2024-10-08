Министерство культуры внесло Анастасию Трофимову в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении экс-работницы "Russia Today", режиссера пропагандистского фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в своем Facebook.

По его словам, 7 октября СБУ начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту оправдания и признания правомерной российской агрессии. Трофимова также попала в список лиц Министерства культуры и стратегических коммуникаций, которые угрожают нацбезопасности Украины.

"Трофимова вместе с российскими войсками незаконно пересекала государственную границу Украины, вела съемки и выпустила фильм, в котором российских оккупантов подают с человеческим лицом. Трофимова проживает в Канаде и сняла материал за средства налогоплательщиков Канады", - заявил Юрчишин.

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Чиновник добавил, что на прошлой неделе парламентский комитет Канады по вопросам нацбезопасности издал официальное заявление, в котором признал, что страна не может финансировать такие фильмы как "Русские на войне". А также указали, что подобный контент является российской пропагандой.

Что известно о фильме "Русские на войне"

Трофимова снимала документалку о "невинных россиянах" на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей. Главной целью пропагандистки было показать миру, что оккупанты якобы "обычные люди, которые оказались в необычной ситуации". Режиссер убеждена, что солдат из РФ неоправданно считают преступниками. Она считает, что посмотрев фильм, иностранцы якобы "смогут глубже понять эту войну".

Ленту уже показали на кинофестивале в Венеции. А после этого ее планировали показать также на кинофестивале в Торонто. Однако этого не произошло. Дело в том, что в городе начались митинги. Украинцы вышли на улицы с требованием отменить показ. Также МИД Украины обращалось с официальным требованием не показывать фильм в Канаде. Правда, даже после окончательной отмены "Русские на войне" в Канаде таки добавили в расписание фестиваля два показа картины Трофимовой.

Напомним, ранее мы писали, что "Русские на войне" не покажут на фестивале в Швейцарии, но есть нюансы. Фильм все равно остается в программе конкурса.

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