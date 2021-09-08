Женщина спокойным тоном заявила, что ее внук в "отключке" и уверяла оператора, что ребенок находится в сознании.

Инцидент с замученным мальчиком из Черкасс, который умер, так и не выходя из комы, анализирует прокуратура. Правоохранители получили запись телефонного разговора бабушки ребенка с оператором скорой помощи. Во время общения женщина вела себя довольно странно и подозрительно путалась в мыслях.

Разговор обнародовал Центр Черкасских медиа на своем YouTube-аккаунте.

Так, неродная бабушка мальчика, которая сейчас находится под стражей, рассказала оператору линии скорой помощи, что у ее внука черепно-мозговая травма. Но она не может сказать, когда он ее получил.

"Не было у него ни рвоты, ничего. Вон отказывается есть уже третий день. Два дня только водичку пьет, писает больше, чем пьет. А сегодня он прямо с обеда в отключке", - указала женщина.

Конечно, слова об "отключке" встревожили оператора. Она спросила, находится ли мальчик в сознании, в ответ на это бабушка начала заметно путаться в своих мыслях.

Сначала она сказала, что внук постоянно спит, однако находится в сознании. Затем она добавила, что мальчик пьет воду, но впоследствии обмолвилась, что ребенок плохо реагирует на ее оклики.

Неродная бабушка мальчика, которого госпитализировали в состоянии комы и с множественными травмами, даже поделилась тем, почему она решила, что у ее внука черепно-мозговая травма. По словам женщины, у ребенка был синяк на глазу и отек.

"Ну я так думаю, почему считаю, потому что он очень часто падает, то на виноград полезет, то еще куда-то вылезет", - добавила бабушка.

Читайте такжеПод Киевом 8-летний мальчик ушел из дома, получил две двойки в школеРуководитель Черкасской областной прокуратуры Александр Воронин, передает "24 канал", при рассмотрении дела отметил, что бабушка разговаривала со скорой помощью "в странном стиле". Правоохранители считают интонацию женщины подозрительной, поэтому они планируют выяснить больше подробностей инцидента, ведь после прослушивания разговора создается впечатление, что мальчик на тот момент мог уже находиться в коме.

Пытки мальчика в Черкассах - что известно

5 сентября замученный 7-летний мальчик умер в больнице, не выходя из комы. У него была черепно-мозговая травма и многочисленные увечья, которые вызывали слезы даже у врачей. У ребенка были надорваны ухо, губа и половой орган. Также сообщалось, что на теле мальчика были следы от окурков.

После смерти ребенка СМИ узнали новые подробности о неродной бабушке изувеченного мальчика в Черкассах, которая находится под стражей по подозрению по статье об "оставлении в опасности".

Родная бабушка замученного мальчика также рассказала, как над ним издевались родители и сказала, что он "бился головой о стену".

В полиции назвали предварительную причину смерти замученного ребенка. Мальчик мог умереть от травмы головы и кровоизлияния.

Впоследствии стало известно, что под стражу взяли также неродного дедушку ребенка, а в доме, где живут мужчина и его жена, остались с десяток голодных собак.

Кроме этого оказалось, что мальчик попал в больницу с пролежнями. Ребенок около пяти суток лежал неподвижно, пока не оказался в медицинском учреждении.

Автор: Полина Кузенко