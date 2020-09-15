По данным ГСЧС, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7:00 к проведению работ по ликвидации последствий разгерметизации магистрального газопровода высокого давления привлечены 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.

Читайте также"Тут какая-то жесть, дикий шум": под Киевом взорвался газопровод (видео)Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Телаграм-канале. "15 сентября около 00:20 возле пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в 01: 10 была перекрыта подача газа в газопровод.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"К работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС - 21 человек личного состава и 5 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Взрыв на газопроводе возле Чабанов: что известно

Информация о взрыве на газопроводе возле Чабанов появилась ночью. О происшествии в соцсетях рассказали местные жители. Люди слышали сильный шум, а затем мощный взрыв.

Позже информацию о взрыве подтвердил экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян.

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Автор: Ирина Погорелая