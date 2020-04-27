C крыши многоэтажки на столичном Крещатике упал металлический шпиль (фото)
18:03, 27 апреля 2020Происшествия
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Пользователи соцсетей утверждают, что на Крещатике есть еще один точно такой же шпиль - на здании напротив ЦУМа.
НА Хрещатику в будинку з даху відвалився шпиль / Facebook, Архітектура України
На улице Крещатик в центре Киева с многоэтажного здания слетел металлический шпиль.
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Об этом сообщили очевидцы в Facebook-сообществе «Архитектура Украины», приложив к публикации фотографии.
В комментариях пользователи пишут, что на Крещатике есть еще один точно такой же шпиль на здании напротив ЦУМа.
На фото можно видеть, что ржавый шпиль лежит прямо на улице. В то же время комментаторы утверждают, что шпиль изначально упал на бок, на крышу, а не на землю.
Скриншот
Напомним, на недостроенном Подольсько-Воскресенском мосту из-за сильных порывов ветра обрушились строительные леса.
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