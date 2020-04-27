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C крыши многоэтажки на столичном Крещатике упал металлический шпиль (фото)

18:03, 27 апреля 2020
Происшествия
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НА Хрещатику в будинку з даху відвалився шпиль / Facebook, Архітектура України

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Об этом сообщили очевидцы в Facebook-сообществе «Архитектура Украины», приложив к публикации фотографии.

В комментариях пользователи пишут, что на Крещатике есть еще один точно такой же шпиль на здании напротив ЦУМа.

На фото можно видеть, что ржавый шпиль лежит прямо на улице. В то же время комментаторы утверждают, что шпиль изначально упал на бок, на крышу, а не на землю. 

Скриншот

Напомним, на недостроенном Подольсько-Воскресенском мосту из-за сильных порывов ветра обрушились строительные леса.

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