C крыши многоэтажки на столичном Крещатике упал металлический шпиль (фото)

Пользователи соцсетей утверждают, что на Крещатике есть еще один точно такой же шпиль - на здании напротив ЦУМа.

На улице Крещатик в центре Киева с многоэтажного здания слетел металлический шпиль.

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Об этом сообщили очевидцы в Facebook-сообществе «Архитектура Украины», приложив к публикации фотографии.

В комментариях пользователи пишут, что на Крещатике есть еще один точно такой же шпиль на здании напротив ЦУМа.

На фото можно видеть, что ржавый шпиль лежит прямо на улице. В то же время комментаторы утверждают, что шпиль изначально упал на бок, на крышу, а не на землю.

Напомним, на недостроенном Подольсько-Воскресенском мосту из-за сильных порывов ветра обрушились строительные леса.