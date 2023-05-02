Он консультировал военные подразделения страны-агрессора по тактике ведения боевых действий против Сил обороны.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного бывшего топ-чиновника, который скрывается от правосудия на территории страны-агрессора, речь идет о Вячеславе Заневском - бывшего руководителе охраны президента-беглеца Виктора Януковича.

Как сообщил пресс-центр СБУ, после захвата Херсона и части Николаевской области он помогал захватчикам в распространении кремлевского режима и подавлении движения сопротивления.

По данным следствия, в июле прошлого года на Заневского вышел его сын, который входил в состав оккупационных группировок РФ на временно захваченной части юга Украины.

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"Тогда он обратился к своему отцу с просьбой посодействовать российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов ВСУ. В ответ на это Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – руководителями созданных агрессором "МВД" и "государственной службы безопасности" во временно оккупированной Херсонщине. В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей. Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по тактике ведения боевых действий против Сил обороны", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество государству-агрессору).

Деятельность приспешников Януковича

Народный депутат Украины двух предыдущих созывов Евгений Балицкий, подписавший с президентом России Владимиром Путиным документы о фейковом присоединении Запорожской области к Российской Федерации, получил "советника" - одиозного в Украине министра образования правительства Виктора Януковича Дмитрия Табачника.