Для более эффективного контроля захваченной территории Табачник баллотируется в депутаты от путинской "Единой России", сообщил мэр Мелитополя.

Народный депутат Украины двух предыдущих созывов Евгений Балицкий, подписавший с президентом России Владимиром Путиным документы о фейковом присоединении Запорожской области к Российской Федерации, получил "советника" - одиозного в Украине министра образования правительства Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В оккупационном правительстве ВОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера Балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала Толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", - написал Федоров.

Он отметил, что для более эффективного контроля захваченной территории Табачник баллотируется в депутаты от путинской "Единой России".

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Судьба пророссийского Дмитрия Табачника - что известно

7 июля 2015 года Служба безопасности Украины объявила экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника в розыск.

19 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны применил санкции против бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, в том числе против Табачника.

В ноябре 2022 года, по материалам СБУ, Табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

9 января 2023 года Офис генерального прокурора сообщил, что наложен арест на средства бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, сбежавшего из Украины вместе с другими соратниками экс-президента Виктора Януковича после Революции Достоинства.

Решением Винницкого городского суда арестованы семь земельных участков, расположенных в пгт Козин Киевской области, а также 144 тыс. долларов. Земли принадлежат матери экс-чиновника, арестованные средства находились на банковском счете самого подозреваемого.

Также, по данным следствия, бывший государственный деятель организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов. Он действовал от имени представителей высших органов власти РФ, в том числе российской Федеральной службы безопасности.

Как сообщала Служба безопасности Украины, общая сумма арестованных активов Табачника превышает 2 млн долл. 4 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, в том числе экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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