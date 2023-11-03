Предатель Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого.

Сообщено о подозрении владельцу строительного холдинга Игорю Скоробогатько во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ он поддержал российских захватчиков и предложил им свою "помощь" в войне против Украины, строил для оккупантов "зубы дракона" на южном фронте.

Предатель в октябре 2022 года получил от оккупантов масштабный "подряд" на изготовление более тысячи противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона". В СБУ отмечают, что такие пирамидальные бетонные препятствия захватчики устанавливают вдоль собственных линий обороны, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ на южном фронте.

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Также по данным следствия, Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого, который способствовал его назначению на "должность" главы захваченного "Мелитопольского асфальтобетонного завода". На мощностях своего завода летом 2022 года он начал реконструкцию трассы Мелитополь - Бердянск. В спецслужбе напоминают, что это автосообщение оккупанты используют для переброски личного состава и военной техники по территории региона, а также в Крым и в обратном направлении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

При этом отмечают, что Скоробогатько сейчас скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины, однако, СБУ знает о его местах пребывания и "осуществляет комплексные меры для привлечения к ответственности за преступления против нашего государства".

СБУ разоблачает предателей

Ранее СБУ задержала работника Запорожской ОВА, который, находясь на должности главного специалиста отдела кибербезопасности, пытался скрытно получить секретную информацию о дислокации ВСУ.

При этом, чтобы получить тайные сведения, российский "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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