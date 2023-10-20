Ликвидацией каждого оккупанта, мародера и предателя, движение сопротивления держит врагов в постоянном напряжении.

Городской председатель Мелитополя Иван Федоров рассказал, как влияют на настроения захватчиков диверсии, осуществляемые украинскими партизанами на временно оккупированной территории Запорожской области, в частности, в Мелитополе.

В эфире телемарафона он отметил, что "у оккупантов есть агрессия на гражданское население, к сожалению, именно так проявляется их ликвидация на временно оккупированной территории", но уничтожение каждого оккупанта, мародера и предателя достигает основной цели - держать врагов в постоянном напряжении.

Действия украинских партизан в Мелитополе заставляют оккупантов чувствовать силу сопротивления даже после полутора лет полной оккупации города, поэтому сегодняшний подрыв машины с российскими захватчиками-мародерами также очень важен.

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"Точно будут в напряжении коллаборанты и те предатели, которые сегодня сдают информацию о том, чьи дома пусты. И те старшие по дому, кто предал и постоянно пытается предоставлять информацию, кто из квартиры уехал, а кто живет не по прописке, а у кого нет документов на квартиру. Поэтому после этого события точно накал будет у огромного количества предателей, теперь они будут думать продолжать ли свою предательскую деятельность, или останавливать ее. Потому что силам сопротивления, которые продолжают работать на временно оккупированной территории Запорожской области, хорошо известно о каждом факте предательства в нашем временно оккупированном Мелитополе и любом другом оккупированном городе",-подчеркнул Федоров.

Он добавил, что к ликвидации вражеских сил и возможностей относится и диверсия мелитопольских партизан с подрывом поезда, "который в одну стороны привозил оружие, боеприпасы, тяжелое вооружение, а в обратную сторону вывозил награбленное зерно, которое было выращено украинскими фермерами, и похищенную руду".

Также растет напряженность среди оккупантов в Токмаке. "Продолжается ликвидация (врага - УНИАН) и сегодня на окраинах Токмака, который можно сказать является фронтовым городом. Мы видим оттуда предатели пытаются выезжать. Буквально вчера из Токмака выехало два высокопоставленных чиновника ФСБ, которых вытащили из Токмака и почему-то и отправили в другие города, дальше от линии фронта. Поэтому точно враг в напряжении и понимает, что нет для него безопасного места ни во фронтовых городах, ни в тылу, которым они считают временно оккупированный Мелитополь", - акцентировал Федоров.

Городской председатель Мелитополя отметил, что российские военные усиливают фильтрационные меры с целью выявления контактов жителей временно оккупированной территории.

"Они пытаются найти каналы коммуникаций наших жителей с людьми, которые находятся на свободной территории или в нашем государстве, или за рубежом. Для них любая информация, которая не является их пропагандой, это враждебная информация, которая портит их пропагандистскую работу", - пояснил Федоров

Он добавил, что новыми фильтрационными мерами на временно оккупированной территории захватчики распространяют террор на детей и подростков.

"На этой неделе мы видим, что усилился террор детей. Во временно оккупированные школы, где враг якобы преподает какие-то предметы, или на улице или квартирах, оккупанты могут устроить обыск. Сегодня одна из основных их целей, это обыск гаджетов, компьютеров, телефонов. Они пытаются найти приложение обучения в наших украинских школах, также проверяют все фотографии и плей-листы. Кроме того, проверяют есть ли украинский язык в телефонах. И также они заставляют удалить, на их взгляд вражеский мессенджер Signal, которым сегодня пользуются и наши дети. Сегодня максимально новые фильтрационные меры также применяются", - рассказал Федоров.

Ситуация в Мелитополе

20 октября стало известно о серии мощной "бавовне" в Мелитополе. Громко раздалось несколько взрывов, особенно в районе захваченного аэродрома, где оккупанты расположили военную базу с боевой авиацией.

В районе Авиагородка мелитопольские партизаны взорвали машину российских захватчиков-мародеров, которые отслеживали и грабили пустые квартиры во временно оккупированном городе.

Мелитопольские партизаны взорвали в оккупированном городе поезд российских оккупантов, который курсировал между оккупированной Запорожской областью и Крымом. Оккупанты перемещали из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо. В обратном направлении вывозилась поврежденная техника, награбленное имущество, украинское зерно и железная руда. Взрыв повредил 150 метров железной дороги и тепловоз.

В вечерней сводке Генштаба отмечается, что силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

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