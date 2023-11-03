Он пытался получить тайные сведения, использовав свой доступ к серверам госучреждения.

Задержан агента российской ФСБ, который в октябре устроился в Запорожскую областную военную администрацию, чтобы "сливать" информацию о ВСУ на юге Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Находясь на должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА, он пытался скрытно получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона", - сказано в сообщении. При этом, чтобы получить тайные сведения, российский "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения.

Сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно задержали злоумышленника и тем самым предотвратили передачу разведданных агрессору.

По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. До устройства в областную военную администрацию он работал на одном из местных предприятий, которое осуществляет техобслуживание военной техники Сил обороны.

В СБУ отмечают, что в сентябре этого года задержанный по собственной инициативе предложил оккупантам свою "помощь" в войне против Украины через один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах.

"Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству. По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и военную технику, которая там находилась. Также он пытался выявить ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра", - сообщает СБУ.

С оккупантами общался через анонимные чаты в мессенджере. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание предателей в Украине

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине 8 лет тюрьмы получила многодетная мать, которая сдавала врагу позиции ВСУ

Женщина после освобождения Черниговской области от оккупации продолжила активно сотрудничать с врагом, собирала информацию о движении и расположении подразделений и военной техники ВСУ, а также об объектах критической инфраструктуры. Через телеграмм-канал женщина отправляла собранные сведения представителю РФ, за что получала денежное вознаграждение.

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