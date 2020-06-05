"Буду вас резать": появилось видео нападения на полицейское авто под Харьковом

На записи видно, как один из мужчин бьет деревянной палкой по стеклу машины и угрожает.

Появилось видео с места конфликта возле "Слобожанской сечи" под Харьковом. На видео видно, как молодой человек нападает на автомобиль полиции.

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Видео со съемкой из автомобиля опубликовали на странице "Харьков 1654" в Facebook. На записи видно, как один из мужчин бьет деревянной палкой по стеклу машины и угрожает. "Если надо, я буду вас просто резать, и все. Отсижу свои 20 лет. Я отвечу за каждый свой поступок, запомните", - говорит мужчина и продолжает бить по автомобилю.

На записи также видно мужчину с пистолетом и отверстие, похожее на пулевое, в заднем стекле машины.

Как сообщал УНИАН, 3 июня вооруженные топором и дубинками молодчики разгромили полицейское авто. По версии полиции, на территории Краснокутского района находился автомобиль с правоохранителями. Неизвестные мужчины, которые назвали себя поселенцами "Слобожанской Сечи", окружили машину. У них в руках были палки, топор и оружие. Мужчины порезали колеса и разбили ветровое стекло автомобиля, а также выстрелили в боковое стекло.

На место выехало руководство и другие подразделения полиции. Открыто уголовное производство по ст. 345 и 348 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего"). Нападавшим грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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