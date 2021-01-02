Женщина получила 30% ожогов туловища.

В Хмельницкой области 19-летний житель Чемеровецкого района поджег свою старшую сестру.

Читайте такжеОблил себя бензином и поджег: крымчанин сгорел заживо после ссоры с женой (видео)Об этом сегодня, 2 января, сообщили в полиции области.

Трагедия произошла 31 декабря 2020 года около 21:00 в помещении летней кухни в домохозяйстве, где жил юноша.

Между братом и сестрой во время совместного употребления алкогольных напитков внезапно возник конфликт, в результате которого молодой человек облил бензином и поджег одежду на 33-летней сестре.

Женщина получила 30% ожогов туловища. Ее госпитализировали в Хмельницкий областной ожоговый центр. Предварительно врачи оценивают ее состояние здоровья как средней тяжести.

Брата потерпевшей задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

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Автор: УНИАН