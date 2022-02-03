Пострадавшая плакала после того, как пришла в сознание, поделились медики.

Украинская военная, серьезно раненная в Днепре в результате кровавой бойни, устроенной нацгвардейцем Артемием Рябчуком – 22-летняя Жанна Шарова, имеет шанс не остаться с инвалидностью.

Пострадавшая двигает головой, делала движения ногами и руками, сообщает "Сегодня", ссылаясь на сведения медиков больницы им. Мечников.

По словам собеседников, девушка плакала после того, как пришла в себя, и с ней работали психологи.

"...девушка двигает руками и ногами, делает движения головой... Не остаться с инвалидностью имеют все шансы и другие, кто выжил во время стрельбы", – поделились медики.

Напомним, 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода около 4 утра Артемий Рябчук, который был привлечен к охране объекта, открыл огонь по сослуживцам.

В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе работница завода, а еще пять – были ранены. В частности, была ранена Жанна Шарова, одна из пуль попала девушке в живот возле пупка и вышла наружу.

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Злоумышленник скрылся с места стрельбы с оружием и патронами, а потом сам сдался правоохранителям. Рябчук 28 января на заседании суда признал свою вину и извинился.

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