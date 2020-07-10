Секс вместо массажа: во Львове полиция разоблачила "салон", где работницы занимались проституцией (фото)

Проститутками оказались 20-летние девушки.

Во Львове полиция закрыла "массажный салон", где девушки занимались проституцией. Обыск в помещении заведения состоялся 9 июля.

Как установили правоохранители, группа преступников организовала во Львове работу "салона эротического массажа", где клиентам предоставлялись платные сексуальные услуги. Стоимость таких услуг начиналась от 650 грн.

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"При этом злоумышленники вовлекали молодых привлекательных девушек, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, в занятие проституцией", – рассказали в полиции.

Администратором борделя работала 29-летняя девушка, а проститутками – трое девушек в возрасте от 20 до 24 лет. Все они являются жительницами Львовщины.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, правоохранители Израиля подозревают бывшую украинскую легкоатлетку Светлану Гнездилову, которая выступала за Израиль, в организации в Тель-Авиве сеть массажных кабинетов, под прикрытием которых работали бордели.

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