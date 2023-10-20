Предприниматель фиктивно устраивал мужчин водителями и вносил соответствующие данные в систему "Шлях".

В Одесской области задержали предпринимателя-перевозчика, который переправил за границу 18 уклонистов под видом водителей международных автобусных рейсов.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Измаильского пограничного отряда ГПСУ Игорь Перегняк, ликвидирован канал незаконной переправки мужчин через государственную границу через систему "Шлях".

По его данным, в ходе проверки оперативной информации установлен организатор канала – директор транспортного предприятия, который за денежное вознаграждение вносил фиктивные сведения в информационную систему "Шлях". В частности, выдавал мужчин призывного возраста за других водителей автобуса. Таким образом "клиенты" предпринимателя беспрепятственно выезжали из Украины, а после пересечения государственной границы через пункты пропуска "Рени" и "Орловка" обратно уже не возвращались.

Видео дня

Пограничники совместно с полицией провели обыски в Измаиле – в домовладении фигуранта, офисном помещении предприятия, в местах стоянки транспортных средств, в трех пассажирских автобусах и двух легковых автомобилях. В результате обнаружено и изъято большое количество денег и предметы, подтверждающие совершение преступления.

По предварительным данным, таким образом за границу выехали 18 уклонистов.

Изъяты три пассажирских автобуса и два легковых автомобиля, которые использовались для перевозки "резервных водителей".

По данным регионального главка Национальной полиции, подозреваемого, который занимается международными пассажирскими перевозками, задержали 19 октября в Измаиле. Установлено, что он помогал уклонистам выехать в Румынию и Молдову через различные пункты пропуска.

"Предприниматель фиктивно устраивал их водителями и вносил соответствующие данные в информационную базу", - рассказали в полиции.

Таким образом 18 "водителей" в возрасте от 23-х до 57-ми лет выехали за границу в течение июня 2022 года – мая 2023 года.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры уточнили, что фигурант – житель Измаила. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу Украины и несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Военнообязанных, которых предприниматель оформлял на свою фирму в качестве водителей рейсовых автобусов, он привлекал к перевозке туристов за границу.

"Как следствие, они могли беспрепятственно попасть в страны ЕС через пункты пропуска в Измаильском районе. По такой схеме все 18 человек, без получения соответствующей категории для управления транспортным средством или вообще без водительского удостоверения, незаконно пересекли границу Украины", - добавили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Предпринимателю грозит до девяти лет тюрьмы.

Разоблачение других схем уклонения от мобилизации

В Белгород-Днестровском районе Одесской области ликвидирована схема уклонение от мобилизации. В частности, на сделке разоблачено руководство одной из районных военно-врачебных комиссий, которое действовало в составе преступной группы. За деньги чиновники "помогали" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: