Теперь мужчину будут судить.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя г. Белая Церковь, который незаконно завладел квартирой умершей женщины и собирался продать ее добросовестному покупателю за 1,2 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, группа лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, привлекли к преступной схеме обвиняемого с целью незаконного завладения квартирой возле станции метро "Арсенальная" в Печерском районе столицы. Жилье принадлежало умершей в 2016 году женщине.

Установлено, что злоумышленники, используя документы обвиняемого, изготовили поддельный договор дарения, в соответствии с которым владелица квартиры якобы подарила ее ему еще в 2009 году. Используя договор дарения, сообщники мужчины зарегистрировали за ним право собственности на квартиру в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, выписку из которого передали ему для дальнейшей продажи квартиры.

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В рамках досудебного расследования мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства с целью признания квартиры наследством и передачи ее в собственность общины.

Ранее УНИАН писал о киевском адвокате, который присваивал квартиры умерших. На основании поддельных документов он завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2,5 млн гривень.

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