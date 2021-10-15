Парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

Жуткая история произошла в селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета Полтавской области. 15-летний парень отравился алкоголем во время празднования дня села.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Сообщение от медиков об отравлении подростка поступило в полицию 14 октября в 22:00. Полицейские в доме по указанному адресу нашли15-летнего парня без сознания.

На тот момент у подростка не было пульса и дыхания. Полицейские провели реанимационные мероприятия.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Продолжается следствие.

Как ранее сообщал УНИАН, в днепровской школе №94 ученик 6-го класса избил учительницу музыки на уроке из-за замечания.

Подросток во время урока играл в телефоне и щелкал орехи. На замечания мальчик отвечал нецензурной лексикой. Тогда учительница забрала телефон, и после этого подросток набросился на нее с кулаками на глазах у всего класса.

Автор: Анастасия Горбачева