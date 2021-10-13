ГБР начало уголовное производство, Нацполиция проводит служебное расследование.

В Полтавской области двое злоумышленников изнасиловали беременную женщину. Один из них, вероятно, является действующим правоохранителем.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, вчера было получено сообщение от жительницы Лубенского района об изнасиловании. Один из предполагаемых преступников, по ее словам, - 30-летний местный участковый офицер полиции. С 30 сентября он якобы находился на больничном.

"Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, все собранные во время служебного расследования материалы сотрудники Департамента главной инспекции безотлагательно передадут в орган досудебного расследования.

Детали инцидента рассказал в своем Телеграм-канале бывший нардеп Игорь Мосийчук. Он уточнил, что трагедия произошла в ночь на 12 октября в селе Чавельча. Вторым злоумышленником, по его данным, является бывший правоохранитель. Они якобы выбили дверь и ворвались в дом потерпевшей - матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.

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"Сейчас Снежана госпитализирована с кровотечением в больницу, а два урода в форме полиции бегают по селу и району предлагают грубые деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок!", - написал экс-депутат.

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Автор: Юрий Годован