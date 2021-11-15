Девочка не считает, что мужчина, от которого она забеременела, сделал что-то плохое.

История о беременности 11-летней девочки из Закарпатья получила новые ужасные подробности. Ребенок рассказал правду об инциденте. Она заявила, что сначала придумала историю о несовершеннолетнем парне, с которым якобы имела половые отношения на свалке под Киевом.

Ужасные подробности девочка раскрыла в эфире шоу "Касается каждого" на телеканале "Украина".

Сейчас она уже на 9 месяце беременности. Состояние девочки удовлетворительное, врачи говорят, что роды могут быть сложными. В студии шоу появилась мама 11-летнего ребенка, женщина сначала говорила, что она не сразу узнала о беременности дочери. Однако у нее есть еще одна дочь, которая уже родила в 15 лет.

Три года назад женщина вместе с детьми переехала из Закарпатья в Херсонскую область. Она ушла от своего мужа и начала жить с новым избранником. Именно там ее дочь забеременела, после чего женщина вернулась в Закарпатье.

Сначала девочка и ее мать говорили, что отцом ребенка является несовершеннолетний парень. Однако в эфире шоу 11-летняя будущая роженица призналась, что она беременна от отчима - 46-летнего мужчины по имени Александр, который жил с ее матерью.

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Мать девочки призналась, что ее сожитель угрожал ей и всей семье расправой, если она обратится в полицию. Женщина говорит, что мужчина обещал "порезать" и "прикопать" всех, кто будет знать о беременности 11-летнего ребенка.

Мужчина, по словам матери, угрожал, что убьет и саму девочку, если она выйдет замуж, пока он будет в тюрьме. Женщина, дочь которой забеременела в 11 лет, говорила, что узнала о ее состоянии лишь на 5 месяце. Однако впоследствии оказалось, что она узнала об этом всем гораздо раньше, поэтому и решила бежать из Херсонщины на Закарпатье.

Сама девочка строит планы и уже знает пол своего ребенка. Она ждет мальчика, и хочет назвать его Александром - в честь отчима, от которого она забеременела.

11-летняя будущая роженица почти ничего не знает, она не умеет писать, едва читает и угадывает буквы. А примеры, признается, совсем забыла. Однако девочка не планирует возвращаться в школу, ведь теперь она видит себя в роли матери и не считает, что на учебу у нее останется время.

Девочка не появилась в студии, однако поговорила с ведущим и гостями шоу по видео. Она рассказала, что сейчас плохо себя чувствует - у нее болят живот и сердце. Также она рассказала, что за весь день дважды ела "пустые" спагетти, а мясо в последний раз видела два дня назад. Девочка даже не знает, что такое киви. Она хочет есть много фруктов и овощей, у нее дома нет сладостей и витаминов.

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Своего сына она все же планирует отдать в школу. Когда ее малыш вырастет и начнет обучение, она и сама может вновь вернуться к изучению букв и цифр. По словам девочки, она может самостоятельно позаботиться о будущем малыше, ведь умеет готовить несколько блюд и может убирать.

В студии осудили слова матери девочки, которая говорила, что ее дочь тоже частично виновата в своей беременности. 11-летня роженица сейчас живет в ужасных условиях, о ней мало кто заботится. Гости проекта согласились с тем, что девочку нужно срочно изымать из семьи, а отца ее будущего ребенка нужно найти и привлечь к ответственности.

Беременная 11-летняя девочка из Закарпатья - что известно

В октябре на Закарпатье нашли самую молодую роженицу в Украине - в Береговской общине живет беременная 11-летняя девочка. Ребенок станет матерью в конце ноября или в первых числах декабря.

Впоследствии пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области Анна Дан сообщила, что по факту беременности 11-летней девочки правоохранители начали расследование.

После этого мать 11-летней беременной школьницы из Закарпатья заявила, что всю ответственность за воспитание младенца возьмет на себя. Женщина не знает, кто отец ребенка, но предполагает, что тот – из Киева.

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Автор: Полина Кузенко