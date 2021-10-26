Уже в начале зимы девочка может стать матерью, местный журналист назвал произошедшее "сенсационным".

На Закарпатье нашли самую молодую роженицу в Украине - в Береговской общине живет беременная 11-летняя девочка. Она станет матерью в конце ноября или в первых числах декабря.

Береговский журналист Михаил Папиш на своей странице в Facebook назвал инцидент "сенсационным" и возмутил пользователей цинизмом.

Так, мужчина написал, что уже скоро Береговская община "прославится" самой молодой мамой в Украине. Девочке всего 11 лет, она ждет ребенка и, как узнал журналист из анонимных источников в больнице, является "красивой мамой-цыганочкой".

"Этой молоденькой роженицей должна стать 11-летняя жительница цыганской народности из Гаты, где также есть поселение ромов. Анонимные источники в райбольнице, которым доверяем, сообщают: будущая мать-цыганочка очень красивая, а беременность "протекает" согласно соответствующим медицинским правилам и определенным гинекологическим нюансам", - написал Папиш.

По словам журналиста, ни в Берегове, ни во всей Закарпатской области еще не было такой молодой роженицы. Беременность ребенка он называет "чем-то невероятным". Папиш пожелал девочке и ее плоду здоровья и отметил, что пользователи могут "скинуться" деньгами на детские игрушки.

Читайте такжеНа Ривненщине отчим-педофил изнасиловал 13-летнюю падчерицуЖурналист не указал, для кого именно нужно купить игрушки - для 11-летней девочки или для ее будущего ребенка. Эта ирония возмутила пользователей сети. В комментариях украинцы отметили, что журналист поступил не совсем профессионально.

"А где в вашей истории о 2 уголовных делах: изнасиловании несовершеннолетней и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей? В таком возрасте ребенок, любой национальности, должен ходить в школу и играть в куклы. Если мы будем так хорошо это воспринимать, то эта страна обречена!!!!!",- резонно отметила одна из украинок.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Черниговщине 13-летняя родила от 18-летнего любовника. Родителям девочки было известно о ее отношениях со старшим парнем, но они этому не помешали.

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Автор: Полина Кузенко