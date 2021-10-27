Полиция открыла дело об изнасиловании.

Матерь 11-летней беременной школьницы из Закарпатья заявила, что всю ответственность за воспитание младенца возьмет на себя. Женщина не знает, кто отец ребенка, но предполагает, что тот – из Киева.

Об этом она рассказала в комментарии местному изданию Первый кабельный.

Девочка должна учиться в шестом классе, однако бросила школу и уехала в столицу.

По словам матери, несовершеннолетняя могла познакомиться с парнем во время заработок в Киевской области.

"У нас в семье – трое детей, Бианка сама решила рожать. Наша семья работала в Киевской области на одной из свалок, там дочь познакомилась с парнем, который и является отцом ребенка. Кто он и как его зовут, мы не знаем. Но должен родиться мальчик Александр", – делится женщина.

Медики говорят, что беременность девочки проходит спокойно. Из-за возраста у нее еще не сформировалась тазово-мышечная система, поэтому роженице будут делать кесарево сечение.

Сейчас ребенка уже выписали. Ее состояние удовлетворительное.

Что предшествовало

На Закарпатье нашли самую молодую роженицу в Украине - в Береговской общине живет беременная 11-летняя девочка. Она станет матерью в конце ноября или в первых числах декабря.

Береговский журналист Михаил Папиш на своей странице в Facebook назвал инцидент "сенсационным" и возмутил пользователей цинизмом.

Девочке всего 11 лет, она ждет ребенка и, как узнал журналист из анонимных источников в больнице, является "красивой мамой-цыганочкой". Журналист не указал, для кого именно нужно купить игрушки - для 11-летней девочки или для ее будущего ребенка. Эта ирония возмутила пользователей сети.

Полиция по факту беременности 11-летней девочки начала уголовное производство по статье об изнасиловании.

Действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Автор: Виолетта Орлова