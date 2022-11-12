Художник изобразил девочку на руинах одной из разрушенных многоэтажек.

Известный на весь мир британский уличный художник-аноним Бэнкси подтвердил, что нарисовал рисунок в городке Бородянка, который находится на Киевщине.

Он изобразил девочку на руинах одной из уничтоженных российскими оккупантами многоэтажек. Фото с граффити появилось в его Instagram, где он публикует исключительно собственные работы.

Российские оккупанты практически полностью сравняли с землей ряд городков на Киевщине. Больше всего досталось Бородянке – от некогда тихого уютного пригорода столицы почти ничего не осталось.

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Кто такой Бэнкси: что о нем известно

Бэнкси - псевдоним всемирно известного андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена. До сих пор до конца неизвестно его настоящее имя.

Граффити Бэнкси начали появляться на улицах с начала 1990-х годов. Сейчас его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которой размещены. Бэнкси рисует свои сатирические произведения во многих городах мира.

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