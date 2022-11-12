Известный на весь мир британский уличный художник-аноним Бэнкси подтвердил, что нарисовал рисунок в городке Бородянка, который находится на Киевщине.
Он изобразил девочку на руинах одной из уничтоженных российскими оккупантами многоэтажек. Фото с граффити появилось в его Instagram, где он публикует исключительно собственные работы.
Российские оккупанты практически полностью сравняли с землей ряд городков на Киевщине. Больше всего досталось Бородянке – от некогда тихого уютного пригорода столицы почти ничего не осталось.
Кто такой Бэнкси: что о нем известно
Бэнкси - псевдоним всемирно известного андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена. До сих пор до конца неизвестно его настоящее имя.
Граффити Бэнкси начали появляться на улицах с начала 1990-х годов. Сейчас его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которой размещены. Бэнкси рисует свои сатирические произведения во многих городах мира.