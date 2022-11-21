Это одна из нескольких новых работ художника в украинской столице.

К работе Бэнкси на одной из улиц в украинской столице дорисовали казака с презервативом.

Фото с улицы Большой Житомирской, где накануне появился рисунок известного британского уличного художника, опубликовал фотограф Владислав Содель.

"Бэнкси после улучшения", – подписал фотограф.

Видео дня

На рисунке можно увидеть изображение полового органа, который Бэнкси творчески оформил в снаряд, который запускают российские оккупанты. Этот рисунок был взят в "рамку" в виде завязанного презерватива, который держит украинский казак.

Новые работы Бэнкси в Украине

Накануне рисунки Бэнкси, известного на весь мир уличного художника, который не раскрывает своего имени, заметили в Киеве (в частности, на Майдане Незалежности) и в Бородянке Киевской области (на одном из них – гимнастка на разрушенном доме, на другом – мальчик, побеждающий взрослого мужчину в спарринге дзюдо).

Еще несколько позже обнаружили и в других окрестностях Киева. Он назвал свои работы на Киевщине "В братстве с украинским народом", а также опубликовал видео о том, как создавал свои граффити.

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