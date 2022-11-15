Два рисунка можно увидеть в Бородянке Киевской области.

Известный на весь мир британский уличный художник-аноним Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в Украине. В частности, его граффити можно увидеть в Киеве, Бородянке и в Ирпене.

Как сообщает The Art Newspaper, художнику принадлежит рисунок на Майдане Незалежности в Киеве, на котором изображены дети, качающиеся на противотанковой конструкции.

Еще два рисунка Бэнкси сделал в Бородянке. На одном из них – гимнастка на разрушенном доме, на другом – мальчик, побеждающий взрослого мужчину в спарринге дзюдо.

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Кроме этих рисунков, Бэнкси нарисовал в Украине женщину с бигуди в противогазе и с огнетушителем и бородатого мужчину, принимающего ванну.

Бэнкси: что известно об уличном художнике-анониме

Бэнкси – псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Он также известен как политический активист и режиссер.

Происхождение, а также настоящее имя художника до сих пор неизвестны. Вокруг его биографии в обществе ведется много споров.

Международное признание Бэнкси получил именно благодаря своим сатирическим уличным граффити.

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