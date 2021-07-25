Больше всего пострадали провинции Намюр и валлонский Брабант.

В Бельгии из-за дождей снова фиксируют масштабные наводнения. Из-за них уже произошел селевой оползень. Больше всего пострадал южный франкоязычный регион Валлония.

Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

Отмечается, что в этом регионе больше всего пострадали провинции Намюр и валлонский Брабант.

В частности, в городе Динан наводнение смывает автомобили и наносит другой материальный ущерб.

В городе Намюр, в свою очередь, произошел селевой оползень. Северная провинция Антверпен также сталкивается с проблемами, которые вызвали дожди.

Читайте такжеПожар на полях: в Николаевской области сгорело почти пять гектаров пшеницы (фоторепортаж)Наводнения в Бельгии, которые продолжаются почти весь июль, унесли уже как минимум 36 жизней. Больше всего от июльских наводнений пострадала Германия, где погибли почти 200 человек.

Ранее УНИАН уже сообщал, что разрушительные наводнения могут участиться. Исследователи смоделировали климат в Европе до 2100 года.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Павел Степанец