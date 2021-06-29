Сообщается, что воды в Большой Ялте якобы хватит на год.

Оккупанты в Крыму нашли "позитив" в недавних наводнениях, от которых страдал полуостров - там якобы увеличились запасы воды.

Об этом в Facebook написала так называемая "глава администрации Ялты" Янина Павленко.

"После осадков, которые принял Крым в этом месяце, объем воды в Загорском водохранилище - 24 с лишним млн кубометров (полезный – почти 22), в Счастливенском - более 11 (полезный – почти 11)", - отметила "чиновница".

Она привела данные "водоканала ЮБК", которые свидетельствуют о том, что запасов якобы хватит больше чем на год для Большой Ялты при круглосуточной подаче и полном отсутствии притоков. "И это тоже итог жутких ливней. Наверное, самый позитивный из всех", - пишет Павленко.

Наводнения в Крыму: что известно

Ранее в оккупированном Крыму мощный ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затоплены по самые окна.

Центр города оказался весь в воде. Потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.

18 июня мощные ливни в оккупированной Ялте привели к сильному наводнению. В результате непогоды по меньшей мере восемь человек пострадали и один погиб.

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Автор: Юрий Годован