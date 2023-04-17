В КГГА пообещали, что специалисты "Киевводоканала" постараются как можно скорее устранить повреждения.

В Печерском районе Киева в понедельник, 17 апреля, произошла авария на водопроводе, из-за этого ограничено движение одной из полос ул. Кургановская.

В результате аварии на водопроводной сети затруднено движение по бульвару Николая Михновского, предупредили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. В КГГА добавили, что авария случилась по адресу ул. Кургановская, 3.

"Из-за повреждения водопроводной сети... произошла утечка воды на проезжую часть. Специалисты "Киевводоканала" будут выполнять ремонтные работы, которые предусматривают разрытие на тротуаре. Повреждения будут пытаться устранить как можно скорее", - говорится в сообщении.

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В Киеве в результате весеннего наводнения подтопило некоторые прибрежные территории. Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук предупредил, что в столице пик наводнения ожидается ориентировочно 22 апреля.

В КГГА предупредили, что из-за паводка водопроводная вода может иметь слегка желтоватый цвет. "Киевводоканал" начал усиленно контролировать качество воды.

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