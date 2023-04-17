В настоящее время в столице подтоплены пойменные территории, а аварийных подтоплений объектов жизнедеятельности города нет.

В Киеве пик весеннего наводнения ожидается ориентировочно 22 апреля. Об этом в эфире телеканала "Киев" сказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

"Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего наводнения в нашем городе мы будем ожидать примерно 22 апреля. И нынешнее наводнение увеличивается примерно на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами", - отметил он.

По информации Ткачука, сегодня по городу Киеву аварийных подтоплений нет.

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"В настоящее время у нас подтоплены пойменные территории - острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Информации об аварийных подтоплениях объектов жизнедеятельности города в настоящее время нет", - сказал Ткачук.

Паводки и затопления в Украине - последняя информация

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что отмечают тенденцию к снижение темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.

Подтопленными остаются 852 домохозяйства и 111 домов, из них 38 дачных. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

В частности, в Днепропетровской, Волынской, Ривненской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 тыс. 762 га сельскохозяйственных угодий.

Подтопление начались из-за интенсивных осадков и поднятия уровней воды в реках.

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