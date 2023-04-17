В "Киевводоканале" уверяют, что этот показатель цветности остается в пределах нормы и не влияет на качество и безопасность водопроводной воды.

Через паводок водопроводная вода в Киеве может временно иметь слегка желтоватый цвет, контроль ее качества усилен. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что "Киевводоканал" усилил контроль качества воды во время сезонного паводка.

"Уровень и качество воды в Днепре влияют на технологические процессы водоподготовки. Из-за интенсивности паводка Киевская ГЭС начала интенсивный сброс воды, что привело к залповому ухудшению качества воды в реке", - говорится в сообщении.

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Так, "Киевводоканал" отмечает, что из-за паводка вода может временно иметь слегка желтоватый цвет.

"Однако этот показатель цветности остается в пределах нормы, предусмотренной ГСанПиН, и не влияет на качество и безопасность водопроводной воды", - заверили на предприятии.

Отмечается, что специалисты предприятия ежедневно отбирают пробы на всех этапах водоподготовки, на выходе из очистных сооружений и в распределительных водопроводных сетях – в 35 контрольных точках на разных улицах во всех районах Киева. Усиленный контроль осуществляется по физико-химическим и микробиологическим показателям.

Паводок в Украине и в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр предупредили, что на днях в результате весеннего половодья через Киевскую гидроэлектростанцию может подняться уровень воды в Днепре.

Сегодня, 17 апреля, в ГСЧС отметили, что отмечают тенденцию к снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины. Подтопленными остаются 852 домохозяйства и 111 домов, из них 38 дачных. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов.

В Днепропетровской, Волынской, Риврненской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 тыс. 762 га сельскохозяйственных угодий.

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