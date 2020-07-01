В Днепре пьяный водитель легковушки протаранил мусоровоз (видео)

Когда прибыли патрульные, виновник аварии вел себя агрессивно, его заковали в наручники.

В сети появилось видео с камер наблюдения, как в Днепре 25-летний водитель «Тойоты» догнал и протаранил мусоровоз.

Читайте такжеНа Львовщине грузовик переехал маленькую девочкуКак пишет ТСН, легковушку от удара сильно смяло, но сам водитель не пострадал. Зато вел себя агрессивно и имел все признаки опьянения.

Когда прибыли патрульные, мужчина пытался драться с ними, поэтому его, в конце концов, заковали в наручники.

Разбитое авто доставили на штрафплощадку, а самого водителя – в райотдел. Проходить тест на алкоголь он отказался.

Ранее УНИАН писал, как в Днепре столкнулись микроавтобус с пчелами и грузовик с песком, погибли два человека.

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