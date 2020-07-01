В Днепре пьяный водитель легковушки протаранил мусоровоз (видео)
17:15, 01 июля 2020Происшествия
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Когда прибыли патрульные, виновник аварии вел себя агрессивно, его заковали в наручники.
Водитель легковушки не пострадал / vistilug
В сети появилось видео с камер наблюдения, как в Днепре 25-летний водитель «Тойоты» догнал и протаранил мусоровоз.
Читайте такжеНа Львовщине грузовик переехал маленькую девочкуКак пишет ТСН, легковушку от удара сильно смяло, но сам водитель не пострадал. Зато вел себя агрессивно и имел все признаки опьянения.
Когда прибыли патрульные, мужчина пытался драться с ними, поэтому его, в конце концов, заковали в наручники.
Разбитое авто доставили на штрафплощадку, а самого водителя – в райотдел. Проходить тест на алкоголь он отказался.
Ранее УНИАН писал, как в Днепре столкнулись микроавтобус с пчелами и грузовик с песком, погибли два человека.
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