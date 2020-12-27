«Хонда Пилот» делала разворот на трассе, когда в нее влетел «Вольво».

В Киевской области два человека погибли в дорожной аварии.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, «Хонда Пилот» делала разворот на трассе, когда в нее влетел «Вольво».

В результате сильнейшего бокового удара непристегнутые водитель и пассажир «Хонды» вылетели из салона через оконные проемы и погибли. В «Вольво» погибших нет.

На месте происшествия работают правоохранители.

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Автор: УНИАН