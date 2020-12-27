Под Киевом произошла страшная авария / dtp.kiev.ua
В Киевской области два человека погибли в дорожной аварии.
Читайте такжеВ Киеве столкнулись 5 авто из-за приступа эпилепсии у водителя – соцсети (видео)
Как сообщает dtp.kiev.ua, «Хонда Пилот» делала разворот на трассе, когда в нее влетел «Вольво».
В результате сильнейшего бокового удара непристегнутые водитель и пассажир «Хонды» вылетели из салона через оконные проемы и погибли. В «Вольво» погибших нет.
На месте происшествия работают правоохранители.
dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua
Больше новостей по теме
- В Житомире перевернулась автоцистерна с газом: жителей близлежащих домов эвакуировали (фото, видео)
- В Харькове автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, пострадал водитель
- Под Днепром погиб водитель легковушки после столкновения с опорой моста (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram