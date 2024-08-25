По данным источников, он перешел границу нелегально.

Скандально известный народный депутат Артем Дмитрук, вероятно, выехал из страны, опасаясь уголовного преследования. Как пишет "Главред" со ссылкой на свои источники, в субботу, 24 августа, депутата заметили в Молдове.

Источник, близкий к пограничной службе Молдовы утверждает, что одиозного депутата заметили в полиции города Штефан-Водэ. Там он якобы в присутствии следователя писал заявление о незаконном пересечении границы. Собеседник "Главреда" уточняет, что эта статья позволяет получить статус беженца.

"Дмитрук сегодня в 12:00 находился в пограничной полиции Штефан-Водэ, писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его пропустили дальше. Следователь задавал ему вопросы. Уже, видимо, выехал из Молдовы", - рассказал источник.

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Волонтер Игорь Лаченков в своем телеграм-канале утверждает, что жена Дмитрука тоже находится в Молдове.

Накануне сам Дмитрук в своем Telegram-канале писал, что ему готовят подозрение, чтобы лишить его возможности "вести политическую деятельность".

Вечером 25 августа Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что некому народному депутату объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса.

В частности ему вменяют нападение в составе группы лиц на правоохранителя и военного, попытку похищения огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганство. Как утверждается, речь идет о двух разных эпизодах – нападении на полицейского в Одессе и нападении на военного в Киеве.

Также нардепа вызвали на допрос к следователю Государственного бюро расследований на 10 утра 29 августа и на 10 утра 30 августа.

Хотя Офис Генпрокурора не назвал фамилию нардепа, по контексту и "заблюренной" фотографии подозреваемого можно предположить, что речь идет именно об Артеме Дмитруке.

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