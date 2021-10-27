По информации СМИ, девушка оставила дома предсмертную записку.

Во Львове нашли мертвой 19-летнюю студентку Анастасию Стахив. Девушка вышла из дома ночью 27 октября в пижаме и не вернулась.

Об этом в Facebook сообщили в Поисково-спасательной волонтерской ассоциации, которая занималась поиском Насти.

Читайте такжеВ Польше погиб молодой украинец: тело парня нашли возле общежитияВ сообщении волонтеров отмечается, что девушка погибла, однако не приводятся подробности. В то же время издание Zaxid.net со ссылкой на информацию источников в правоохранительных органах сообщает, что тело девушки нашли в воде на Песчаных (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома.

Zaxid.net утверждает, что дома у Анастасии нашла записку о том, что она намерена совершить самоубийство.

Напомним, в этом году в марте Львов всколыхнула новость об убийстве другой студентки - Дарьи Косенок. Ее нашли в съемной квартире с множественными колото-резаными ранами. Убийцей оказался ее 19-летний парень, он признался в содеянном.

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Автор: Ольга Робейко