Дарью Косенок нашли мертвой через полтора суток после исчезновения.

Пропавшую накануне 19-летнюю студентку Дарью Косенок, которая жила в общежитии, нашли убитой в съемной квартире на ул. Лычаковской во Львове.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET и полиция, хотя последняя не назвала имени жертвы.

Читайте такжеНа Николаевщине железобетонная плита убила 19-летнего парня (фото)"В квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую хозяйка сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении правоохранителей.

На теле погибшей обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Личность девушки установлена - ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. 30 марта с заявлением о ее пропаже в полицию обратилась мать девушки, поэтому она находилась в розыске.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

По информации издания ZAXID.NET, главный подозреваемый в убийстве девушки - ее бойфренд. Утром 31 марта оно сообщило, что полиция задержала подозреваемого в убийстве студентки - 19-летнего жителя Житомира. Его задержали в одном из хостелов Сходницы.

Дарья Косенок: что известно о ее исчезновении

Дарья Косенок исчезла в понедельник, 29 марта. Утром она вышла из общежития, а ориентировочно в 16:00 с ней пропала связь. На следующий день ее мать, проживающая в Каменском, связалась со львовской полицией с просьбой найти дочь.

По информации СМИ из университетских источников, Дарья встречалась с парнем, не студентом университета, вместе снимали квартиру, хотя девушка постоянно проживала в общежитии.

Известно также, что именно владелица съемной квартиры вызвала полицию на место убийства.

Погибшая девушка родом из города Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области.

Главные новости Украины и мира на утро 31 марта

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Автор: Ольга Робейко