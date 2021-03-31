Тело пропавшей Дарьи Косенок нашли в одной из комнат съемной квартиры с девятью ножевыми ранениями грудной клетки.

Задержанный парень 19-летней львовской студентки Дарьи Косенок с Днепропетровщины, признался в ее убийстве. К преступлению его якобы толкнула ревность.

"Так, как мы с ним общались, это на почве ревности, на бытовой почве возник такой конфликт. В дальнейшем ему уже трудно объяснить свои действия", - рассказал ТСН руководитель Львовского районного управления полиции Павел Гарасим.

Издание ZAXID.NET со ссылкой на источники в полиции сообщает, что подозреваемого задержали в одном из хостелов Сходницы, где он скрывался: парень сбежал из Львова в Дрогобыч, а оттуда в Сходницу. По словам задержанного, он приревновал свою возлюбленную и поэтому напал на нее с ножом, пишет издание.

Читайте такжеЖитель Николаева забаррикадировался в квартире с боевой гранатой (фото, видео)Известно также, что парень не жил во Львове постоянно, а приезжал лишь время от времени, чтобы встретиться с Дарьей.

Несколько недель назад, по информации издания, пара поссорились, и парень забрал у девушки телефон. Тогда она сообщила об этом в полицию, однако уже через несколько дней забрала заявление, объяснив, что претензий к парню не имеет.

По словам руководителя Львовского районного управления полиции, Дарья встречалась с подозреваемым около двух лет. Накануне убийства пара сняла квартиру на сутки, а впоследствии продлила аренду еще на день.

По информации правоохранителей, перед убийством ни девушка, ни парень не употребляли алкоголь. Тело Дарьи нашли в одной из комнат с девятью ножевыми ранениями грудной клетки.

"Бойфренд 19-летней Дарьи, зная, что на входе в дом есть камера, убегал через окно. ... В настоящее время неработающий, занимался программированием", - рассказал Павел Гарасим.

Смерть львовской студентки: что известно

Дарья Косенок исчезла в понедельник, 29 марта. Утром она вышла из общежития, а ориентировочно в 16:00 с ней пропала связь. На следующий день ее мать, проживающая в Каменском, связалась со львовской полицией с просьбой найти дочь.

Вечером 30 марта девушку нашли в съемной квартире во Львове с множественными колото-резаными ранами. Обнаружила тело девушки и вызвала полицию владелица квартиры на улице Лычаковской.

По словам правоохранителей, уже через несколько часов они установили личность мужчины, причастного к убийству. Это оказался 19-летний житель Житомирской области. Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины совместно с коллегами из Ровенской и Житомирской областей задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Виновному в убийстве девушки грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова