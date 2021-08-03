Медики диагностировали у пострадавшего резаную рану бедра и проникающее ранение передней брюшной стенки.

Таксист перевозчика "Bolt" в Киеве напал с ножом на пассажира-иностранца.

Об этом сообщает пресс-служба столичных патрульных.

Полицейские получили вызов по поводу телесных повреждений на улице Грушевской. На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель автомобиля KIA ударил пассажира ножом.

По информации Telegram Киев Оперативный, между мужчинами произошел конфликт. Таксист сети "Bolt" решил поговорить о политике и оскорбил Украину и Грузию. Однако иностранец не смолчал и вступился.

Читайте также"Плевала на овощи": в Запорожье продавщица "освежала" товар водой изо рта (видео)Тогда водитель вытащил нож и ударил им в живот пассажира. Медики диагностировали у пострадавшего резаную рану бедра и проникающее ранение передней брюшной стенки.

Мужчину немедленно госпитализировали. По данным издания, он – гражданин США.

Самого же владельца KIA пришлось перехватывать. Догнали злоумышленника недалеко от площади Вокзальной. Во время визуального осмотра инспекторы заметили в салоне нож с кровью.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действий задержанного.

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Автор: Иван Бойко