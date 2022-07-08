Семеро из них сдались украинским военнослужащим на Сумщине.

Еще восемь боевиков террористической организации "ДНР", которые воевали в рядах армии Российской Федерации, проведут 15 лет за решеткой.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Согласно судебным решениям, 8 боевиков террористической организации "ДНР" признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса. Они приговорены к лишению свободы на срок 15 лет с конфискацией всего принадлежащего им имущества", - отметили в СБУ.

Так, жителя Донецка, который добровольно "мобилизовался" в первый день полномасштабной войны, бойцы Вооруженных сил Украины захватили в плен в марте во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Остальные семеро боевиков сдались на Сумщине.

"Дончанин после "мобилизации" был распределен на должность стрелка 115 полка и прошел недельную боевую подготовку в российском Белгороде. А другие 7 боевиков занимали должности командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков в составе незаконного вооруженного формирования и ВС РФ", - говорится в сообщении.

В конце концов, добавили в спецслужбе, эта группа попала в плен во время освобождения Сумской области Вооруженными силами Украины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты нашли новый источник "пушечного мяса" и способ озолотиться.

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