Захватчики будут раздавать повестки пациентам и врачам-мужчинам.

Оккупанты планируют устраивать рейды по больницам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Захватчики будут раздавать повестки пациентам и врачам-мужчинам.

Об этом пишет 24 канал

Такое решение российские оккупанты приняли из-за большого количества мужчин, которых они не могу отправить в качестве "пушечного мяса" против Украины. Потенциальные солдаты просто показывают справки об инвалидности.

Отмечается, что боевиков "ЛДНР" беспокоит то, что схемы получения группы инвалидности мешают им наживаться на продажи жизни и возможности не идти на войну "пушечным мясом".

Дельцы предлагают или выехать в Россию, или предоставить "бронь". Такая услуга стоит от 500 до 2 500 долларов, но при этом нет никаких гарантий.

Теперь оккупанты будут несколько недель отлавливать мужчин в больницах и поликлиниках. Мобилизовать планируют как пациентов, так и врачей, которые не согласятся делиться деньгами за фейковую справку об инвалидности.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты приглашают жителей Лисичанска и Северодонецка на работу, а затем вручают им повестки.

По данным разведки Великобритании, руководство Кремля пытается расконсервировать мобилизационные средства в экономике без объявления мобилизации

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