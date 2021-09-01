Расследование установило, что обвиняемый, в частности, требовал 4 млн гривень за неувольнение руководителя одного из госпредприятий.

Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзала по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Расследование установило, что президент НААН Украины, используя свое служебное положение, требовал 4 млн грн неправомерной выгоды за увольнение руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии, и непрепятствование осуществлению хозяйственной деятельности.

Кроме того, он получил неправомерную выгоду в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора другого госпредприятия из структуры НААН, а также непрепятствование заключению им договоров о совместной деятельности с конкретными субъектами хозяйственной деятельности.

Читайте такжеВ Одессе экс-сотрудника НААН подозревают в присвоении почти 2 миллионовК тому же за такое вознаграждение он должен был включить заранее определенное лицо в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и передать соответствующие материалы на рассмотрение Президиума академии наук.

Дело было возбуждено по ч. 3, 4 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины по оперативному сопровождению Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Президента НААН подозревают во взяточничестве

В декабре 2020 года президенту Национальной академии аграрных наук сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Сообщалось, что за взятку в виде автомобиля глава НААН должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков и представить материалы на рассмотрение Президиума.

Кроме того, это было не первое сообщение о подозрении президенту НААН. Ранее его подозревали во вмешательстве в деятельность работника Государственной исполнительной службы. Впрочем, уже через несколько месяцев прокурор принял решение о закрытии уголовного производства.

В апреле 2021-го по ходатайству следователя Национальной полиции, согласованному с прокурором Офиса генерального прокурора, суд принял решение отстранить руководителя Национальной академии аграрных наук от должности.

Автор: Лариса Бекета