Президенту Национальной академии аграрных наук сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. За взятку в виде автомобиля глава НААН должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков и представить материалы на рассмотрение Президиума.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

​"Интересно, что это уже не первое сообщение о подозрении президенту НААН. Год назад чиновник подозревался во вмешательстве в деятельность работника Государственной исполнительной службы. Впрочем, уже через несколько месяцев прокурор принял решение о закрытии этого уголовного производства, даже не дождавшись выводов экспертизы", - рассказала она.

Генпрокурор отметила, что 2 декабря 2020 года это постановление о закрытии отменено ее заместителем, пока планируется завершить следствие по данному факту.

Кроме того, продолжила она, фигурировал президент НААН и среди пяти подозреваемых в завладении в 2013-2014 годах путем злоупотребления служебным положением 138 участками ценной земли на Киевщине стоимостью более 42,5 млн грн, а также покушении на завладение еще 6 такими земельными участками.

Однако, напомнила Венедиктова, в мае 2020 года руководитель САП закрыл уголовное производство в отношении этих пяти подозреваемых.

"Это решение было чрезвычайно резонансным, особенно учитывая отчет Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования Национальной академией аграрных наук Украины средств государственного бюджета и управления объектами государственной собственности", - рассказала руководитель Офиса генпрокурора.Читайте такжеГенпрокурор Венедиктова отчиталась о борьбе с коррупционными преступлениями (инфографика)

В августе офис генпрокурора по фактам, выявленным Счетной палатой, начал уголовное производство по злоупотреблению служебным положением должностными лицами НААН.

По результатам аудита, заявила Венедиктова, в Государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс. га - 69% из 465 тыс. га земли, которые находились в постоянном пользовании Национальной академии аграрных наук Украины.

"А урожайность основных культур на государственных предприятиях НААН значительно ниже, чем в среднем в Украине. Из-за этого был недополучен чистый доход от реализации продукции: в 2018 году почти 1,5 млрд грн и 1,3 млрд грн в 2019 году. При этом во время реализации урожаев также не учитывалась ситуация на рынке, что повлекло недополучение еще 883 млн грн выручки", - добавила генпрокурор.

Она подчеркнула, что Национальная академия аграрных наук - один из рекордсменов по количеству производств по ее деятельности.

"Сейчас органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в 110 уголовных процессах по фактам неправомерного использования имущества, предоставленного НААН. В 10 уголовных производствах сообщено о подозрении 13 лицам, в суд направлено 7 обвинительных актов. Борется прокуратура за утраченные академией 5 тысяч га земли и мерами представительства – сейчас предъявлены 57 исков", - подытожила Венедиктова.

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Автор: УНИАН