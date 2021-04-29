По ходатайству следователя Национальной полиции, согласованному с прокурором Офиса Генерального прокурора, суд принял решение отстранить от должности руководителя Национальной академии аграрных наук.
Читайте такжеВ Украине есть два проекта вакцины от коронавируса - ученыйОб этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что ранее следователи Нацполиции подали ходатайство в суд об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.
Согласно сообщению, руководитель НААН подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В частности, директор содействовал назначению на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН.
В свою очередь новоназначенный руководитель должен не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.
Также правоохранители установили, что подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою помощь фигурант получил «благодарность» - элитный внедорожник.
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