Одна из семей в селе имеет рекордные 19 детей.

Рокитновский район в Ривненской области считают рекордсменом по рождаемости. В одном из сел Глинное – более 600 многодетных семей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сам староста села Глинного подтверждает, что тоже родился в многодетной семье – его родители имели 15 детей, но у него "только" 9.

Одна из семей в селе имеет рекордные 19 детей. Мать семейства Светлана Ковалевич добавляет, что в декрете провела 30 лет, столько же ее старшему сыну. Почти каждый месяц семья празднует чей-то день рождения.

В Украине почти 400 тысяч семей, имеющих трех и более детей согласно подсчету 2011 года. Около 76,4 % от общего количества украинских семей с тремя и более детьми живут за чертой бедности.

Дети из многодетных семей в Украине получают внешкольное образование бесплатно. Семьям, имеющим трех и более детей, плата за питание детей в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях снижается на 50%.

Матерям, которые родили пятеро или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, устанавливаются пенсии за особые заслуги перед Украиной, то есть устанавливается надбавка к начисленной пенсии в размере от 35 до 40% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь